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Вдова Юдашкина рассказала о сходстве дочери с отцом: «Боялась двоих»

Вдова Юдашкина Марина призналась, что дочь Галина очень похожа на отца

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Пресс-служба Mercury

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина призналась, что ее дочь Галина, которая сейчас возглавляет модный дом, очень похожа на отца. Этим женщина поделилась с YouTube-каналом «Модный подкаст».

«Такое впечатление, что, когда я разговариваю с Галей — это я разговариваю с Валентином или наоборот. На одну и ту же вещь они могли одинаково сказать, не видя друг друга, не находясь рядом. Ой, я их боялась двоих! Ругали меня за что-нибудь, что-то я не так сделала», — вспомнила Марина.

Вдова рассказала, что сейчас практически не помогает дочери управлять наследием Юдашкина, а только приходит по просьбе самой Галины. Женщина заявила, что «подустала» заниматься модным домом за долгие годы, поэтому «все отдала» Галине.

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев. После этого Галина Юдашкина стала креативным директором Дома моды «Valentin Yudashkin».

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