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Узбекистан снимет кино об «отце татарского народа»

В Узбекистане снимут фильм о татарском богослове Шигабутдине Марджани

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Depositphotos

В Узбекистане снимут фильм о татарском мусульманском богослове, просветителе и философе Шигабутдине Марджани. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на гендиректора национального агентства «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова.

Абдухаликов назвал ученого «отцом татарского народа», напомнил, что тот ввел системное образование в Татарстане и уточнил, что ГБУК «Татаркино» поддержало идею.

Художественную картину будут снимать в течение двух-трех лет.

«И он один из предвестников джадидизма, просветительства в России. Поэтому его хорошо знают в Узбекистане, и мы решили сделать об этом человеке фильм», — говорит гендиректор «Узбеккино».

По мнению Абдухаликова, подобные проекты должны сближать народы разных стран, особенно молодежь

«Потому что они должны знать своих предков, героев и должны понимать, что были времена, когда ездили друг к другу учиться, обмениваться зданиями, и это сегодня продолжается благодаря той политике, которая проводится руководителями», — заключил он.

Накануне актер Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в «Слове пацана», признался, что ему тяжело быть в родном городе Нурлате из-за повышенного внимания.

Ранее Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю.

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