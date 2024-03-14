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Стало известно, насколько выросла зарплата звезды «Дюны»

Variety: у получившего $8 млн за «Вонку» Тимоти Шаламе выросли доходы в два раза

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Warner Bros.

У звезды «Дюны» и «Вонки» Тимоти Шаламе вдвое выросла заработная плата после участия в недавних кассовых проектах. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что Шаламе получил за участие в фильме об известном шоколатье Вилли Вонке $8 млн, он исполнил главную роль в ленте. 28-летний артист обошел на кастинге к картине Тома Холланда, Эзру Миллера и Райана Гослинга. Через три месяца после выхода «Вонки» на экранах появилась вторая часть «Дюны» с Шаломе в главной роли. Сейчас картина лидирует в мировом прокате, собрав $374 млн кассовых сборов при бюджете в $190 млн.

В начале марта сообщалось, что «Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры. Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

Ранее сообщалось, что Marvel отложила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные».

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