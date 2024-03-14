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T-Killah рассказал правду о романе с Бузовой

Рэпер T-Killah признался, что встречался с Бузовой только ради журналистов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер T-Killah в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что его роман с Ольгой Бузовой был пиар-ходом ради прессы.

«Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой [Тарасовым]», — заверил рэпер.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. В феврале 2024-го Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

Ранее Валерия назвала способ выйти из кризиса в отношениях.

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