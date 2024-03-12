Водонаева раскритиковала Бритни Спирс: «Все встало на свои места»

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем Telegram-канале ролик певицы Бритни Спирс, в котором артистка вытирает лицо облизанными пальцами.

«Бритни Спирс показала как очищает лицо. Умывание певицы — это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места», — заявила Водонаева.

При этом не все подписчики Водонаевой оценили нападки телеведущей в сторону американской исполнительницы. Одна из фанаток обвинила российскую модель в том, что она «насмехается над больным человеком». В то же время некоторые считают, что подобными провокационными роликами Спирс «троллит» свою аудиторию, чтобы оставаться на слуху.

«Бритни — котик, котики тоже так умываются»; «Может она троллит так всех? Иначе, конечно, все очень плохо»; «Мне кажется, она это делает специально, ради хайпа», — написали под постом Водонаевой.

В конце февраля Водонаева заступилась за пенсионерку, которую унизила Гузеева в шоу «Давай поженимся». Телеведущая возмутилась, что Гузеева раскритиковала «взрослую, роскошную, стройную женщину с голливудской укладкой».

Ранее звезда «Женского стендапа» пожаловалась на переработки.