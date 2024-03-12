Повереннова назвала свой голливудский «краш»: «Спит в холодильнике»

Актриса Дарья Повереннова поздравила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) команду фильма «Оппенгеймер» с семью статуэтками премии «Оскар».

Повереннова назвала исполнителя главной роли «Оппенгеймера» Киллиана Мерфи своим крашем. Артистка призналась, что обожает его как актера. Также он ей симпатичен и как мужчина. Актриса считает его красавцем.

Повереннова пошутила, что Мерфи «спит в холодильнике» и «пьет кровь младенцев», чтобы не стареть.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни – младший), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Кристофера Нолана после восьми номинаций).

Лучшей актрисой в этом году признана Эмма Стоун, сыгравшая в черной комедии «Бедные-несчастные». Картина также забрала статуэтки за лучший дизайн костюмов, лучшие грим и прически и лучшее художественное оформление.

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