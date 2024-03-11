Алена Хмельницкая рассталась с молодым возлюбленным

Актриса Алена Хмельницкая призналась в беседе с Woman.ru, что рассталась с молодым возлюбленным Александром Синюшиным.

Причины разрыва неизвестны. Хмельницкая рассказала, что сейчас не состоит в отношениях.

«Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь. Поэтому то, что должно быть, оно будет, а то, что пролетает мимо, оно пролетает. По судьбе, так скажем», — поделилась артистка.

Хмельницкая пожелала всем любви, потому что без нее «неинтересно». По ее мнению, не интересно ничего не чувствовать и не быть влюбленным. Она посоветовала радоваться и радовать других.

Хмельницкая завела роман с бизнесменом Александром Синюшиным в 2016 году. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей. Предприниматель на 13 лет младше актрисы. За семь лет отношений пара так и не узаконила союз.

Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В их браке родилось двое дочерей — Александра и Ксения. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала «RT» Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Ранее Тигран Кеосаян стал дедом.