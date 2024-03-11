«Я не понял!»: Стас Ярушин удивился своему поражению на шоу «Маска»

Актер и певец Стас Ярушин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловался, что не понял, почему его выгнали из шоу «Маска», где он выступал в костюме Водяного.

«В чем суть шоу «Маска», я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри, ни разу, я повторяю, что ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным! Значит, замаскировался правильно!» — высказался Ярушин.

В связи с этим артист в шутку предложил открывать маски случайным образом или по заявленной очереди. Также артист связал свое поражение с тем, что его артистические таланты могли не понравится членам жюри. Ярушин предположил, что зрителям и судьям могли не понравиться хореографические элементы, вокал и даже сам костюм Водяного. Звезда «Универа» добавил, что мог бы проявить свои вокальные данные, но это бы раскрыло его истинную личность.

«Я пытался пародировать голоса, записывая песни для Водяного в разной манере, а уже во второй половине проекта я должен был показывать свои способности. Не дотянул! И мне от этого страшно обидно! Я был эмоционально подавлен. Но время лечит, хорош ныть!» — резюмировал Ярушин.

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