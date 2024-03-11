Хлопающая собака покорила зрителей «Оскара»

Пес Месси, сыгравший в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и покорил зрителей. Об этом сообщает The Sun.

Когда актера Роберта Дауни — младшего объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы пса сложились в аплодисментах. Хлопающую собаку заметили и фотографы, и видеооператоры шоу.

«Неужели Месси похлопал на «Оскаре», «Мне нужна камера, направленная только на Месси», — пишут пользователи социальной сети X (бывший Twitter), активно распространяющие кадры с собакой.

Некоторые рассмотрели, что лапы Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что пес аплодирует.

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил «Газете.Ru», что фильм «Оппенгеймер» получил семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции. Он отметил, что картина режиссера Кристофера Нолана была самой «оскароориентированной», а другие фильмы не получили столько внимания.

Ранее в Китае показали российский фильм «Вызов».