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Филипп Киркоров надел водолазку для извинений и рассмешил звезд песней про неправильную дверь

Певец Филипп Киркоров высмеял скандал на вечеринке песней в шоу «Звезды»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров на юмористическом шоу «Звезды» надел черную водолазку, в которой извинялся за участие в вечеринке Насти Ивлеевой, и спел про свой конфуз.

Музыкант выступил в составе своей команды комиков, но пел в одиночестве. Артист предстал перед судьями в скромном образе и черной водолазке, которую окрестили водолазкой «для извинений». Киркоров спел юмористический кавер на трек «5 минут», в котором отмечал, что зашел не в ту дверь всего лишь на несколько минут.

Певец напомнил, что выступает уже 40 лет на российской сцене. Более того, он не раз был на «Евровидении», а также приносил победы России на международных конкурсах. Киркоров в шутку посетовал, что лишился народной славы всего за пять минут на вечеринке Ивлеевой. Судьи проекта — Валя Карнавал, Гарик Харламов, Иосиф Пригожин и Сергей Жуков — оценили юмор артиста и посмеялись над его выступлением.

Премьера нового юмористического шоу «Звезды» состоялась 9 марта на НТВ. За звание самой смешной звезды сразятся несколько команд из профессиональных комиков под руководством приглашенных звезд, а победителя обладателя призового фонда в 20 миллионов рублей выберет звездное жюри.

Ранее Киркоров попросил Крыжовникова снять его в сериале «Слово короля: стразы на асфальте».

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