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Водяной перехитрил жюри шоу «Маска», но все равно покинул проект

Актер Стас Ярушин смог перехитрить жюри телешоу «Маска» в образе Водяного

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Актер, певец и блогер Стас Ярушин снял маску Водяного в новом выпуске телешоу «Маска».

В рамках выпуска номинантами на вылет стали Кактус, Арлекин и Водяной. Жюри предполагали, что под костюмом шипастого растения скрывается Ида Галич, но зрители решили спасти этого участника от номинации на вылет. В итоге маску снял Водяной, под личиной которого оказался именно Ярушин. Члены жюри предполагали, что Водяным окажется кто-то из известных комиков — Владимир Винокур, Ефим Шифрин или Михаил Галустян.

«У нас были подготовлены поп-роковые классные песни, но к сожалению, я не дожил до этого момента. Но ничего страшного», — сказал Ярушин.

При этом певица Валерия была крайне расстроена, когда увидела на сцене именно звезду «Универа». Артистка призналась, что у нее была такая версия, но она из неуверенности не стала ее озвучивать.

6 марта актриса и шансонье Настасья Самбурская покинула шоу «Маска», где выступала в костюме Мотылька. Председатель жюри Филипп Киркоров назвал звезду «Универа» роскошной женщиной и даже признался ей в теплых чувствах.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву после просьб признать ее иноагентом.

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