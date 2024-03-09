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Бузова возмутилась словам Диброва о свободных отношениях

Певица Ольга Бузова заявила, что считает свободные отношения неприемлемыми

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РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась в шоу «Это нормально?» словам коллеги Дмитрия Диброва о свободных отношениях.

Во время обсуждения такого типа отношений Дибров заявил, что состоял в подобном романе. Телеведущий рассказал, что все было «замечательно», пока не возникли сложности в любовных делах.

«Когда кто-то из Ростова-на-Дону стал важнее для тебя, чем ты сам, вот тут начинаются трудности», — поделился шоумен.

В программе опубликовали данные социологического опроса, в котором большинство россиян посчитали нормальным такой тип отношений. Это очень возмутило Бузову.

«Вы действительно считаете нормальным иметь свободные отношения? Вы серьезно?» — отметила артистка.

Бузова призналась, что считает неприемлемой идею свободных отношений. Она назвала это нечестным для другого партнера.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Ранее Ольге Бузовой сделали предложение.

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