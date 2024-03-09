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Голубкина объяснила, почему не называет уехавших из России артистов предателями

Актриса Голубкина заявила, что не хочет осуждать уехавших из России артистов

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Лариса Голубкина призналась в беседе с kp.ru, что не хочет осуждать уехавших из России артистов.

По мнению Голубкиной, в том, что кто-то уехал после СВО, а кто-то — нет, нет никакого мировоззрения или философии. Она считает «слишком простым» разделение на патриотов и предателей.

«Тут другое разделение, на мой взгляд. На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал. У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения? Поэтому все может измениться в любую минуту», — поделилась актриса.

Голубкина уточнила, что не собирается никого судить и «рядить». Она объяснила, что занята своим «перевоспитанием».

В марте певец Стас Михайлов заявил, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Его слова высмеяла проживающая в Израиле Алла Пугачева. Она пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста. Артистка уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Джигурда вступился за Пугачеву после предложения признать ее иноагентом.

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