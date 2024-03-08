Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме

Народный артист России Филипп Киркоров вышел на сцену в золотом костюме в одном из своих первых после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой проектов. Киркорова можно увидеть в анонсе шоу «Звезды», который показали во время передачи «Кстати» на VK Video.

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», — признался он.

Премьера нового юмористического шоу «Звезды» состоится 9 марта на НТВ. За звание самой смешной звезды сразятся несколько команд из профессиональных комиков под руководством приглашенных звезд, а победителя обладателя призового фонда в 20 миллионов рублей выберет звездное жюри.

Капитанами команд звезд стали Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва и Марина Федункив. За главный приз также поборются коллективы юмориста Дениса Дорохова, хореографа Мигеля и рэпера Джигана.

Ранее актер Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым артистом Голливуда в 2023 году.