Солист «Лесоповала» объяснил резкие слова Пугачевой после слов о новом альбоме

Солист группы «Лесоповал» Максим Поршин в разговоре с «360» объяснил недавние резкие слова Аллы Пугачевой гордостью певицы.

«Вся ситуация со специальной военной операцией вскрыла очень многие болячки, много чего вышло наружу. Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео», — высказался Поршин.

Он также выразил мнение, что Примадонна беспокоится на тему денег и заработка. Такие выводы Поршин сделал после просмотра недавнего видео артистки, где та высмеяла слова Стаса Михайлова о ползущих на коленях звездах.

Накануне Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

Ранее экс-солист «Аукцыона» объяснил, почему Нагиев больше не ведет «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).