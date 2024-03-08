Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

Японский иллюстратор и автор известной манги Dragon Ball (в русском переводе — «Жемчуг дракона») Акира Торияма умер в Японии на 68-м году жизни. Об этом сообщил журнал Weekly Shonen Jump.

«Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, ее читают и любят во всем мире», --. Кроме того, созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги», — сказано в заявлении редакции журнала.

В пресс-службе аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году, сообщили, что художник умер 1 марта. Там уточнили, что причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

«Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом», — отметили в студии

Торияма родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Его работы начали публиковаться в начале 1980-х годов. Манга Dragon Ball, которая начала выходить в 1985 году, принесла ему широкую известность. В Японии манга была продана тиражом около 160 млн экземпляров. По всему миру было продано более 260 млн копий.

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