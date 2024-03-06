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Умер режиссер Римас Туминас

Бывший худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас умер в 72 года

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Советский и литовский театральный режиссер, который был в числе художественных руководителей Театра имени Евгения Вахтангова, Римас Туминас умер. Об этом сообщается на странице учреждения культуры с соцсети »ВКонтакте».

«Римас Туминас умер», — уточнили в сообщении.

В некрологе отметили, что ушел из жизни выдающийся режиссер, который 15 лет возглавлял Театр Вахтангова. В сообщении добавили, что осознания факта смерти пока что нет, только «слезы и огромная благодарность» за талант.

«Сил, мужества и добра всем, кто его любил и продолжает любить», — заключили авторы некролога.

Римас Туминас ушел из жизни после тяжелой болезни, на 73-м году жизни.

1 марта стало известно, что на 93-м году жизни скончался итальянский режиссер Паоло Тавиани, создатель фильма-притчи «Ночь святого Лоренцо» и многих других кинокартин.

Ранее стало известно, что умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова.

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