Израиль допустили на «Евровидение» после того, как из текста песни убрали «политику»

Европейский вещательный союз (EBU) решил допустить Израиль к музыкальному конкурсу «Евровидение-24» после того, как в текст песни October Rain, в которой усмотрели политический подтекст, были внесены правки. Об этом сообщает Kan.

Победительницей национального отбора и конкурсанткой от Израиля на «Евровидении» стала певица Эден Голан. В России исполнительница известна благодаря шоу «Голос. Дети». Артистка принимала участие в пятом сезоне, была в команде Пелагеи и дошла до финала.

3 марта стало известно, что Израиль согласился пересмотреть текст своей потенциальной заявки на участие в конкурсе «Евровидение» после того, как Европейский вещательный союз (EBU) увидел в композициях финалистов национального отбора политический подтекст.

До этого EBU пригрозил израильскому вещателю Kan дисквалификацией, так как в композиции October Rain есть намеки о нападении палестинского движения ХАМАС. «Не осталось воздуха, чтобы дышать»; «Все они были хорошими детьми, каждый из них», — говорится в песне.

Изначально в Kan заявляли, что не намерены менять текст песни, однако затем в переговоры вмешался президент Израиля Ицхак Герцог. Он заявил, что стране «необходимо участвовать» в конкурсе. После этого Kan попросил создателей победившей песни October Rain, а также занявшей второе место композиции Dance Forever, пересмотреть тексты.

«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме.

Ранее был назван город проведения российского аналога «Евровидения».