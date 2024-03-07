«Фаворит» Пугачевой объяснил, почему певица танцевала под украинскую песню

Самоназванный фаворит Аллы Пугачевой, певец Сергей Савин возмутился тем, что артистка Алла Пугачева станцевала под украинскую песню «Ой, на горе два дубка» во время своей вечеринки на яхте. Его слова передает aif.ru.

«Это осознанная провокация и издевка, полагаю. Она плевала на россиян», — отметил мужчина.

С похожим мнением выступил 5 марта продюсер Павел Рудченко. Он признался, что тем самым артистка проверяет реакцию россиян. Рудченко отметил, что украинские народные песни — острая, злободневная тема. При этом, добавил эксперт, он не видит ничего плохого в самой украинской культуре.

Накануне стало известно, что певицу Пугачеву требуют признать иноагентом после обращения к Стасу Михайлову. Недавно Пугачева прокомментировала слова своего коллеги Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». Звезда записала видеообращение, заявив, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию».

На видео Пугачева намеренно говорила осипшим «старческим» голосом. Примадонна пошутила, что встала бы на колени перед Михайловым, но не может в силу возраста.

Ранее стало известно, что концерты певицы Кати Лель подешевели в 4 раза.