Девушка Аль Пачино рисковала жизнью во время беременности от звезды

Бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфаллах рисковала жизнью во время беременности от 86-летней звезды. Об этом 30-летняя продюсер рассказала в беседе с Vogue Arabia.

По словам Альфаллах, перед родами она страдала от специфической болезни печени — так называемого HELLP-синдрома, тяжелого осложнения в последний период беременности, из-за которого будущая мать может испытывать сильную боль или припадки.

«Оглядываясь на свою беременность, я жалею, что не наслаждалась ею больше», — сказала она, добавив, что не могла быть с сыном первые несколько дней его жизни.

Материнством продюсер довольна.

«Каждый день, когда я смотрю на него, думаю, как мне повезло», — поделилась Альфаллах.

Пачино и Альфаллах стали родителями в июне 2023 года. В сентябре того же года Альфаллах подала в суд документы об опеке над сыном, после чего экс-партнеры договорились о совместном воспитании ребенка.

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