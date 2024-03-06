Певица IOWA рассказала о забывчивости после рождения сына

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась в беседе с lady.mail.ru, что стала забывчивой после рождения ребенка.

Иванчикова добавила, что после появления на свет сына ее также стало меньше волновать то, что беспокоило раньше. Артистка сконцентрировала внимание только на главном. Она призналась, что это ее радует.

«Еще я стала очень любить жемчуг, поскольку он у меня ассоциируется с молоком, а я до сих пор кормлю грудью», — рассказала певица.

Екатерина Иванчикова замужем за гитаристом из группы IOWA, они поженились в 2012 году. Звезда рассказывала, что семь лет ждала предложения руки и сердца от музыканта. Через четыре года после свадьбы супруги обвенчались в Карелии.

31 марта 2023 года Катя IOWA впервые стала матерью. Артистка придумала имя для сына еще до его рождения. Она назвала мальчика Львом. Иванчикова опровергала слухи, что 15 лет не могла забеременеть. По словам артистки, они с мужем просто «кайфовали и были немножко фричайлд».

Ранее Серябкина не стала комментировать слухи об отце ребенка.