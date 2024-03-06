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Звезда «Ментовских войн» вспомнил о ссоре Кинчева и Горшенева

Актер Устюгов вспомнил, что Кинчев и Горшенев поругались из-за усов на плакате

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РИА Новости

Актер Александр Устюгов вспомнил, что стал свидетелем ссоры Константина Кинчева и Михаила Горшенева, когда работал с лидером «Короля и Шута» над рок-оперой TODD. Его слова передает «Пятый канал».

«Их репточки были рядом, и Костя повесил плакат на стену, а Горшенев подрисовал маркером усы и бородку. И первая встреча была, когда они ругались из-за этого плаката. Было забавно, потому что два мастодонта музыки, которые в принципе воспитали мой вкус, ругались из-за плаката и усов», — вспомнил звезда сериала «Ментовские войны».

Устюгов также назвал лидера «Алисы» кумиром своего детства и признался, что хотел бы спеть с исполнителем на одной сцене.

В ноябре мама Михаила Горшенева рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о детстве рок-музыканта. Она призналась, что сын много фантазировал и часто переносил свои фантазии на бумагу в виде рассказов и рисунков. Она призвала родителей не ругать детей за вранье, отметив, что это не ложь, а фантазии. Родительница добавила, что любые свои увлечения Горшенев воспринимал всерьез, поэтому они нередко не обходились без травм.

Ранее Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына.

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