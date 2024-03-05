Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андреасян вспомнил, как его оскорбил Данила Козловский

Режиссер Сарик Андреасян назвал Козловского нехорошим человеком

close
100%
KION

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что ему с актером Данилой Козловским «не по пути», и вспомнил, как звезда однажды оскорбил его в переписке. Этим постановщик поделился в YouTube-интервью с Мадонной Мур.

«Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», — вспомнил режиссер.

По словам Андреасяна, он написал актеру, потому что хотел предложить сотрудничество и выслать сценарий проекта, однако Козловский в ответ его оскорбил. Он предположил, что спектакли с актером запрещают в России из-за его высокомерности и того, что он живет в «другом пространстве».

29 декабря стало известно, что Козловский в новом году отправится на гастроли по Европе. Спектакли пройдут на Кипре и в Германии.

В середине апреля активист Василий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее Билан высказался о своей поездке в Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами