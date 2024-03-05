Кустурица соединит «Идиота» и «Преступление и наказание» в будущем фильме

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует соединить в своем будущем фильме сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского. Его слова передает ТАСС.

«Следующий фильм, который я буду здесь снимать — в Санкт-Петербурге и в Сибири — «Преступление без наказания», — рассказал постановщик.

27 февраля стало известно, что свой фильм Кустурица начнет снимать в России в 2024 году. Это будет его не первый фильм на русском языке.

В ноябре 2023 года президент Путин поблагодарил режиссера Кустурицу за решение снимать в России. Постановщик подтверждал тогда, что планирует снять фильмы по произведениям Евгения Водолазкина «Лавр» и Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы сказать то, что думает и чувствует о русской культуре.

Недавно Кустурица назвал роман «Обитель» российского писателя Захара Прилепина одним из лучших в мире. Режиссер также подчеркнул, что в России существуют хорошие условия для развития культуры. Говоря о кинематографе, режиссер высказал мнение, что в России надо делать русские фильмы, а не копировать Голливуд.

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