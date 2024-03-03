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«Искренне рад»: Павел Прилучный об отношениях с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный заявил, что у него с Муцениеце отличные отношения

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Global Look Press

Актер Павел Прилучный в интервью порталу PROZvezd раскрыл, как относится к своей бывшей жене Агате Муцениеце.

«Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило. Я просто считаю, что это неправильно. У нас с Агатой отличные отношения. У нее все складывается, получается, и я искренне за нее рад», — подчеркнул Прилучный.

Он отметил, что с новой супругой Зепюр Брутян его объединяет схожее мышление и ценности. По словам Прилучного, его супруга так же отличается консервативностью, к тому же у влюбленных одинаковая ментальность и жизненные приоритеты.

На днях Агата Муцениеце заявила, что Прилучный вместе с женой не разрешают сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. Затем Брутян в своих социальных сетях опровергла слова актрисы. Она выложила видео, в котором спросила у детей, где находятся их подарки. Тимофей и Мия заявили, что привозили к себе домой ноутбук и колонку, подаренные недавно отцом.

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