Дина Саева рассказала, как получила шрам на голове: «Я стою с ножом»

Блогер Дина Саева в интервью Лауре Джугелии рассказала, как в детском возрасте случайно поранила себя ножом во время готовки.

«Я беру тесто для самсы и пытаюсь его порезать. Я его начинаю смешивать, беру нож, он большой, как топор. Я его ставлю, беру это тесто, перекатываю. Я стою так с ножом и начинаю его резать, не получается. Я начинаю его тянуть, и в какой-то момент понимаю, что все», — вспомнила Саева.

Она уточнила, что с тех пор у нее остался небольшой шрам на голове.

В 2020 году Саева оказалась на втором месте в списке Forbes в категории самых высокооплачиваемых 20-летних тиктокеров. Дина Саева встречалась с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco. Они раскрыли свой роман во время свадьбы музыканта Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогерши Дилары Зинатуллиной. Во время торжества пара целовалась. Весной 2022 года Саева рассталась с Dani Choco.

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