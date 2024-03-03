Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дина Саева рассказала, как получила шрам на голове: «Я стою с ножом»

Блогер Дина Саева призналась, что получила шрам во время готовки в детстве

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Дина Саева в интервью Лауре Джугелии рассказала, как в детском возрасте случайно поранила себя ножом во время готовки.

«Я беру тесто для самсы и пытаюсь его порезать. Я его начинаю смешивать, беру нож, он большой, как топор. Я его ставлю, беру это тесто, перекатываю. Я стою так с ножом и начинаю его резать, не получается. Я начинаю его тянуть, и в какой-то момент понимаю, что все», — вспомнила Саева.

Она уточнила, что с тех пор у нее остался небольшой шрам на голове.

В 2020 году Саева оказалась на втором месте в списке Forbes в категории самых высокооплачиваемых 20-летних тиктокеров. Дина Саева встречалась с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco. Они раскрыли свой роман во время свадьбы музыканта Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогерши Дилары Зинатуллиной. Во время торжества пара целовалась. Весной 2022 года Саева рассталась с Dani Choco.

Ранее Королева ответила на слухи об увеличении груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами