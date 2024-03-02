Рианна спела на индийской свадьбе

Певица Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребенка. Об этом сообщает Variety.

Артистка выступила в городе Джамнагар в Индии на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, за шоу ей заплатили $7 млн.

Концерт Рианны стал частью программы первого из трех дней предварительного празднования свадьбы 28-летнего Ананта Амбани и 29-летней Радхики Мерчант. Среди гостей были Билл Гейтс, Марк Цукерберг и глава Disney Боб Айгер. Сама традиционная церемония индийской свадьбы пройдет летом.

Перед последней песней семья Амбани поднялась на сцену и сделала фото со звездой.

Амбани — владелец холдинаг Reliance Industries, в который входят предприятия, занимающиеся энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии.

Появление Рианны было первым после ее «беременного» выхода на сцену на Супербоуле 2023. До этого Рианна не пела на сцене пять лет — с премии «Грэмми» 2018 года.

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