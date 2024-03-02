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«Мосфильм» начинает съемки фильма про СВО

Шахназаров: «Мосфильм» начал съемки фильма про СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Киноконцерн «Мосфильм» начал съемки фильма про российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, сейчас разрабатываются два сценария, но они пока находятся в начальной фазе работы.

«Один — сейчас вообще съемки запускаются», — сказал Шахназаров.

Режиссер отметил, что пока не может озвучивать название нового проекта. Сказал лишь то, что проект связан с СВО. Предположительно, к осени этого года он будет готов.

В феврале этого года в Москве состоялся премьерный показ фильма «20/22» — первого художественного фильма, посвященного событиям специальной военной операции и снятого в зоне ее проведения.

Картину представила съемочная группа во главе с режиссером Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым и исполнителями главных ролей Аристархом Венесом и Дарьей Кукарских.

Ранее в Москве открылся фестиваль «Кино на службе Отечеству».

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Операция на Украине
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