Ольга Бузова пристыдила Ивлееву после слов о послании президента и выборах

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пристыдила блогера Настю Ивлееву за то, что она раньше никогда не смотрела послание президента Владимира Путина.

«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», — написала Бузова.

При этом артистка сделала особый акцент на том, что Ивлеева 32 года живет в России, но за это время ни разу не смотрела обращение президента. Бузова сочла странным такое поведение для взрослого человека.

Недавно блогер высказалась о послании президента России. Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание Владимира Путина и отметила, что в последние месяцы «старается погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание». Блогерша также оценила проекты, которые предложил лидер страны.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» пошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке. Сейчас Анастасия Ивлеева не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети.

Ранее от имени блогерши Блиновской запустили марафон.