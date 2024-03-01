Стало известно новое название сериала об Олимпиаде-80

Сериал Евгения Стычкина об Олимпиаде-80 получил название «Игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По сюжету сын советского функционера из-за скандала отправляется на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где начинает работать волонтером. Находясь в гуще событий спортивного состязания, молодой человек общается со многими причастными к нему — от спортсменов до других волонтеров. Там же он начинает осознавать всю драму подготовки к большому турниру.

Шоураннером сериала выступила продюсер «Нулевого пациента» Александра Ремизова, а сценарий написал Михаил Покрасс. Режиссерское кресло занял Евгений Стычкин.

«Это кино про время, про страну, про людей. <...> Это был переломный момент в истории страны. Строительство, деньги, Афганистан, бойкот, невиданные по масштабу и красоте церемонии открытия и закрытия, ветер свободы, надежды.… Время, когда люди вдруг почувствовали себя частью большого мира, приподнятый тогда занавес так и не закрылся, страна и ее народ изменились навсегда», — поделился Стычкин.

Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов, премьера которых запланирована на 2024 год. В каст сериала вошли: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Павел Майков и др. Съемки проходили в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане.

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