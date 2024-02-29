Анфиса Черных о скандалах Кологривого: «Его выбор»

Актриса Анфиса Черных заявила в беседе с aif.ru, что не расстроится в случае критики от коллеги Никиты Кологривого.

Черных назвала его выбором то, что Кологривый негативно высказывается о коллегах без высшего образования. Артистка заявила, что все равно его любит. Она считает коллегу талантливым и добрым парнем. Звезда отметила, что ничего не может ничего поделать с таким мнением у Кологривого.

«Мы же с Никитой в одно время учились, только на разных курсах. Ели сосиски вместе в столовой. Знаю, что сейчас происходит шумиха вокруг его персоны, что он много всего наговорил. Но это его выбор», — рассказала артистка.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Актер Максим Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского.

Ранее Павел Деревянко отреагировал на критику Кологривого в адрес коллег.