Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В петербургском университете сравнили «Слово пацана» с «Левиафаном»

Профессор Запесоцкий: «Слово пацана» пропагандирует насилие

close
100%
Тумач Продакшн

Завкафедрой философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» за отсутствие реализма. Профессора цитирует kp.ru.

По мнению Запесоцкого, конец 1980-х в сериале показан недостоверно.

«Точно так же талантливый Тодоровский выпустил фильм «Стиляги» о времени рок-н-ролла в СССР. Лихо, занимательно, но правды в нем маловато», — поделился он.

Сравнил Запесоцкий «Слово пацана» и с фильмом «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева — он указал, что в «Левиафане» также нет положительных персонажей и правды жизни, а главный герой, «дурак-простофиля», живет среди негодяев.

«Романтизирует ли сериал насилие? Я считаю, что пропагандирует», — сделал вывод профессор.

Он также считает, что трагический финал героини Айгуль (Анна Пересильд) — на ее собственной совести, потому что девочка сама выбрала себе компанию, где неприятности были неизбежны.

«Именно поэтому я так настойчиво советую нашим студентам серьезно относиться к выбору друзей», — заключил он.

Накануне актер Лев Зулькарнаев на шоу «Вписка» объяснил популярность своего коллеги по сериалу «Слово пацана» Славы Копейкина звериной сексуальностью. По его мнению, у Копейкина есть «какое-то отрицательное обаяние».

Ранее Лера Кудрявцева отправила мужа в «санаторий» после жалобы на алкоголизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами