В петербургском университете сравнили «Слово пацана» с «Левиафаном»

Завкафедрой философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» за отсутствие реализма. Профессора цитирует kp.ru.

По мнению Запесоцкого, конец 1980-х в сериале показан недостоверно.

«Точно так же талантливый Тодоровский выпустил фильм «Стиляги» о времени рок-н-ролла в СССР. Лихо, занимательно, но правды в нем маловато», — поделился он.

Сравнил Запесоцкий «Слово пацана» и с фильмом «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева — он указал, что в «Левиафане» также нет положительных персонажей и правды жизни, а главный герой, «дурак-простофиля», живет среди негодяев.

«Романтизирует ли сериал насилие? Я считаю, что пропагандирует», — сделал вывод профессор.

Он также считает, что трагический финал героини Айгуль (Анна Пересильд) — на ее собственной совести, потому что девочка сама выбрала себе компанию, где неприятности были неизбежны.

«Именно поэтому я так настойчиво советую нашим студентам серьезно относиться к выбору друзей», — заключил он.

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