Светлана Немоляева могла лишиться роли в «Гараже» из-за Татьяны Дорониной

Актриса Светлана Немоляева в интервью «Мосленте» раскрыла, что ее роль в «Гараже» Эльдара Рязанова во многом зависела от решения Татьяны Дорониной.

«Все зависело от Татьяны Васильевны Дорониной. Мы с ней играли в одном спектакле, и она не хотела, чтобы у нее была другая партнерша. В результате нам удалось найти какое-то решение, и я снялась в «Гараже». Очень люблю эту картину», — заверила Немоляева.

Она уточнила, что художественный руководитель театра имени Маяковского Андрей Гончаров неохотно отпускал своих артистов на съемки в кино, так как считал этот вид искусства неинтересным. Тем не менее, он соглашался на съемки актеров в фильмах Эльдара Рязанова, так как высоко ценил его человеческие качества. Немоляева призналась, что считает комедию своим любимым жанром кино, а Эльдара Рязанова — своим крестным отцом в индустрии.

«Когда у меня спрашивают, пересматриваю ли я фильмы со своим участием, признаюсь: нет. Телевизор смотрю крайне редко», — резюмировала артистка.

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