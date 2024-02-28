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Домогаров раскрыл сумму своего первого гонорара

Актер Александр Домогаров признался, что его первый гонорар составил не менее 14 рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Александр Домогаров признался, что не помнит точную цифру своего первого гонорара, однако артист назвал сумму, которую в то время получали начинающие звезды. Его слова передает aif.ru.

«Когда я начинал, для начинающих было, кажется, 14 рублей за съемочный день», — вспомнил актер.

По словам Домогарова, маститые артисты получали в те времена порядка 56 рублей за день съемок. При этом, отметил актер, в начале карьеры он совершенно не думал о сумме гонорара. Он радовался уже оттого, что в целом снимался в кино.

Накануне актер Василий Ливанов рассказал, что во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по высшей ставке — 500-700 рублей за съемочный день. Артист также разуверил, что артисты, особенно в советское время, были готовы работать за идею. Он заявил, что актерам важен гонорар — его сумма показывает, сколько артист наработал в кино и какое впечатление производит его искусство на зрителя.

До этого Александр Домогаров раскрыл размер своей пенсии.

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