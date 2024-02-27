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Павел Басинский о работе над книгами про Каренину: «опасался, что женщины будут смеяться»

Писатель Басинский признался, что его жена помогала ему с книгами о Карениной

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Редакция Елены Шубиной

Писатель, журналист, литературовед Павел Басинский, который написал две книги о героине романа Льва Толстого Анне Карениной — «Подлинная история Анны Карениной» и «Подлинная история Константина Левина», признался, что опасался насмешек со стороны читательниц после выхода своих произведений. Его слова передает проект «Сноб».

Писатель поделился, что испытывал сложности с тем, чтобы объяснить поступки женщины и понять женскую психологию, когда работал над книгами. По его словам, по некоторым вопросам он обращался к своей жене Екатерине.

«Например, зачем Анне потребовалось «соблазнять» Константина Левина в конце романа? Так что мы с Катей работали над романом примерно так же, как Лев Николаевич со своей женой Софьей Андреевной. <...> Тем не менее я сильно опасался, что женщины, читая эту книгу, будут надо мной смеяться. И был несказанно рад, когда получил «обратную связь» от своей давней знакомой, психолога по образованию и профессии. Она сказала, что я очень хорошо чувствую женскую психологию. Льщу себя надеждой, что это так», — рассказал Басинский.

В 2022 году писатель Павел Басинский стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за произведение «Подлинная история Анны Карениной». Литератор получит 3 млн руб. Второе место и 1,5 млн руб. получил Алексей Варламов с книгой «Имя Розанова».

Ранее актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину.

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