Названы обстоятельства внезапной гибели актера «Каменской»

Супруга актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова Наталья назвала обстоятельства его внезапной гибели. Об этом пишет «Регнум».

По словам женщины, за несколько дней до смерти заслуженный деятель искусств России поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой. Смерть, предположительно, наступила 23 февраля из-за отека головного мозга.

«19 февраля был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошел домой, жаловался на головные боли, у него была гематома», — рассказала она.

При этом обращаться к врачам 57-летний артист отказывался, потому что не считал травму серьезной. После падения артист несколько дней общался по телефону с супругой и сестрой, но после его номер стал недоступен. Когда родственники вызвали МЧС для вскрытия двери, в квартире обнаружили тело артиста.

«В течение всей его творческой карьеры я была рядом с ним, и могу сказать что Павел очень много работал, он был достаточно востребованным актером. Я считаю, его главная заслуга в том, что он всю свою творческую жизнь отдал одному театру, это театр юного зрителя», — рассказала о муже Наталья.

Павел Поймалов играл в фильмах Валерия Тодоровского «Страна глухих», Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», Павла Лунгина «Свадьба» и других, сериалах «Каменская», «Ростов-папа», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Бешеная», «След», «Экстренный вызов».

О смерти артиста стало известно 26 февраля.

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