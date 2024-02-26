В Сочи прошел гала-концерт закрытия XVII Зимнего международного фестиваля искусств Башмета

В Сочи завершился гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе вечера звучали классические произведения, а также прошли три мировые премьеры, исполненные симфоническим оркестром с использованием русских и арабских народных инструментов, пишет ТАСС.

Фестиваль, начавшийся 14 февраля, завершился гала-концертом, где выступили такие известные артисты, как лауреат премии «Victoires de la musique» Вадим Репин и солистка Мариинского театра Ольга Перетятько. Певица Ольга Перетятько также вернулись к выступлением на фестивале и исполнила свой репертуар.

Один из приглашенных гостей фестиваля, музыкант из Египта Хассан Моатац Эль Молла, исполнил соло на ребабе – традиционном арабском инструменте. Он рассказал о особенностях этого инструмента и презентовал мировую премьеру произведения «Ночные видения Альгамбры» для ребабы с оркестром.

Также на фестивале прозвучало сочинение победителя X Композиторского конкурса в Сочи Дениса Хорова под названием «Грёзы» для домры, балалайки, баяна и симфонического оркестра. Это был первый раз, когда такое произведение было исполнено на сцене Зимнего театра.

Ранее Филиппа Киркорова вернули на большую сцену.