Певица Слава рассказала о своих долгах

Певица Слава призналась, что должна певице Любови Успенской уже 30 лет. Слова исполнительницы передает Telegram-канал «Звездач».

«Когда Люба только переехала к нам в поселок, я ей пообещала, что выкопаю, высажу ей на участке желтые розы. Но я этого так и не сделала, врушка», — рассказала артистка.

Слава добавила в беседе с журналистами на концерте, посвященном 70-летию Успенской, что любит копаться в земле и произнесла фразу: «Могу кого угодно там закопать».

24 февраля Успенская выступила в Crocus City Hall с концертом в честь своего 70-летия. На нем она, в частности, исполнила композицию «Сила моя со мной», слова к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее дипломат вспомнила, что на написание этой песни ее вдохновила сама Успенская — в разговоре с Захаровой певица четко произнесла фразу: «Сила моя со мной». По словам Захаровой, именно на эти слова «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности» и нашла в себе силы ответить на вызовы судьбы.

Ранее Успенская сообщила о болезни Розенбаума.