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«Она ее испоганила»: Успенская раскритиковала Пугачеву за испорченную песню

Певица Любовь Успенская пожаловалась, что Пугачева испоганила ее песню

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская в интервью mk.ru пожаловалась, что Алла Пугачева неверно интерпретировала ее песню «Россия», которую написал Илья Резник.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути: «Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой», — напомнила Успенская.

По словам исполнительницы, Пугачева и вовсе исполняла эту песню в нетрезвом состоянии, а затем извинилась перед Успенской, так как не знала, что эта песня принадлежит ее репертуару. Звезда считает, что Примадонна испортила песню, так как в тексте был заложен специальный смысл. При этом певица подчеркнула, что вновь стала исполнять «Россию» после начала СВО, потому что убедилась, что сейчас стране нужны именно такие песни.

Ранее Успенская сообщила о болезни Розенбаума.

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