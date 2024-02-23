Газманов рассказал о мечте встретиться со Сталиным

Певец, композитор Олег Газманов признался, что хотел бы встретиться с полководцами Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным. Об этом он рассказал в интервью проекту «ТАСС Дети», отвечая на вопрос, с какой исторической личностью мечтал бы поговорить при возможности.

Народный артист России отметил военные таланты Сталина.

«Кадры, которые он подобрал для победы, способствовали тому, что мы победили в Великой отечественной войне», — сказал он.

Кроме того, Газманов хотел бы поговорить с Алексеем Маресьевым, сила духа и любовь к Родине которого позволила легендарному летчику выжить.

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что он поручил градостроителям и руководителям районов города подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. Позже он уточнил, что имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи.

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