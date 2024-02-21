В сети появился трейлер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

В сети опубликовали трейлер и постер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского, сообщает «Российская газета».

Документальный проект посвящен борьбе олимпийского чемпиона за свою жизнь и его возвращению к нормальной жизни. Фильм, сценарий для которого написала автор «Родных людей» Юлия Лемарк, построен на интервью Костомарова, его жены Оксаны Домниной, матери, дочери, партнерша Татьяны Навки, коллеги Ильи Авербуха и других спортсменов, а также врачей. Кроме того, в работу вошли архивные кадры из жизни олимпийского чемпиона, а также кадры его реабилитации.

По словам Щедринского, он постарался рассказать зрителям не просто историю болезни Костомарова, это представить историю великого спортсмена, который не сдался не смотря ни на что.

«Есть проекты, работая над которыми ты понимаешь, что ради них и пришел в профессию. Это история настоящего мужчины, который не жалеет себя, ставит себе запредельные цели и идет к ним через боль и отчаяние. Очень надеюсь, что наш фильм вдохновит и даст зрителям надежду», — приводятся его слова портал «Кино-театр.ру».

Отмечается, что во время работы над документальным фильмом было отснято более 30 часов интервью. Прокат ленты стартует 9 марта. После этого пройдет цифровая премьера.

Напомним, в начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.