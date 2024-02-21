Цискаридзе заступился за раскритиковавшего коллег Кологривого: «Имеет право»

Народный артист России Николай Цискаридзе заступился за актера Никиту Кологривого, которого раскритиковали за его высказывания в адрес коллег. Его слова передает «Пятый канал».

«Не нравится — не слушайте! А если выслушиваете человека до конца, то почему потом обвиняете его? Это вы зашли на его страницу. Здесь палка о двух концах», — считает танцовщик.

Цискаридзе отметил, что Кологривый, как гражданин России и честный налогоплательщик, имеет право на свое мнение. При этом, по словам артиста, нынешнюю практику, что любой актер быстро становится лидером мнений, нужно изменить. Цискаридзе заявил, что если раньше артисты становились именитыми, чтобы получить право высказаться, то сейчас все стали блогерами.

В январе 2023 года Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее стало известно, что звезде «Пацанок» сделали предложение.