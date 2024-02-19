Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России

Спортивная драма «Лед-3» под режиссурой Юрия Хмельницкого возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 527,7 млн рублей за прошедшие выходные. Эти данные были представлены на портале kinobusiness.com за период с 15 по 18 февраля.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

На втором месте оказалась фэнтезийная драма «Мастер и Маргарита» под режиссурой Михаила Локшина, собравшая 208,2 млн рублей. Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, где известный писатель оказывается в центре литературного скандала. В картине снялись такие актеры, как Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Розин и другие.

На третьем месте оказался семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты» от режиссера Алексея Нужного, собравший 27,6 млн рублей. Фильм основан на одноименном мультфильме и рассказывает историю Трубадура и его друзей, которые объединяются для того, чтобы развеселить дочь короля. В картине снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов и другие известные актеры.

Ранее «Оппенгеймер» победил в номинации BAFTA «Лучший фильм».