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Умерла звезда турецкой мелодрамы «Королек — птичка певчая»

Актриса из мелодрамы «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг умерла на 82-м году

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Lu Zhe/Global Look Press

Турецкая актриса Севда Фердаг (настоящее имя — Лютфие Думрул) ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила турецкая газета Haberturk.

По ее информации, артистка умерла 17 февраля в своем доме в районе Джихангир в Стамбуле. Она долгое время боролась с болезнями.

Актрису похоронили на кладбище Куручешме.

Российским телезрителем Фердаг запомнилась благодаря роли в мелодраме «Королек — птичка певчая» (1966 год). Всего она сыграла свыше 100 ролей.

14 февраля стало известно, что актриса Виктория Островская, сыгравшая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», скончалась.

6 февраля сообщалось, что актер Александр Симонец умер в возрасте 61 года в Благовещенске. Телезрителям он известен по ролям в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь».

Ранее умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова.

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