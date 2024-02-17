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Продюсер рассказал о развитии патриотизма в музыке: «Хватит разврата»

Продюсер Сергей Дворцов призвал развивать патриотизм в музыке, а не разврат

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Росгвардия

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов считает, что в музыке должен развиваться патриотизм. Его слова передают «Известия».

«Хватит развратных каких-то песен, уже пора, так сказать, более культурно развиваться в музыкальной индустрии», — заявил он.

По словам эксперта, патриотические композиции дают слушателю некий дух, добро и позитив. Дворцов также высказался о рэпере ST (настоящее имя — Александр Степанов), который выступил для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). Он поддержал российского исполнителя и заявил, что подобного рода концерты поднимают дух солдат.

6 февраля ST исполнил свои песни для участников СВО в ЛНР. Рэпер заявил, что военнослужащие оценили его выступление и порадовались, что патриотические композиции появляются. Также рэпер признался, что его концерт на передовой получился достаточно камерным.

Недавно Степанов удивился тому, что в соцсетях завирусились вырезки из интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону под его песню «Дай ему сил».

Ранее сообщалось, что Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.

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