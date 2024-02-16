Умер фотограф «провинциальной России» Марков

Дмитрий Марков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на друзей фотографа.

В публикации отмечается, что причины смерти Маркова пока не известны.

«Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, которых призвали», — говорится в публикации.

Дмитрий Марков — фотограф, фотожурналист и волонтер. Родился в 1982 году в подмосковном Пушкино. Прежде всего Марков известен своими снимками российской провинции.

С 2005 года Марков увлекся волонтерством. В результате этого переехал из Подмосковья в Порхов Псковской области, где работал с местными общественными организациями.

Марков получил известность жанровыми снимками «провинциальной России» на камеру мобильного телефона, которые публиковал в социальных сетях.

В 2021 году Марков сделал фотоснимок представителя силовых структур на фоне портрета президента Российской Федерации Владимира Путина. Копия снимка в дальнейшем была продана на аукционе за 2 млн рублей.

Ранее умер режиссер Отар Иоселиани.