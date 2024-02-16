Умер фотограф «провинциальной России» Марков

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на друзей фотографа.
В публикации отмечается, что причины смерти Маркова пока не известны.
«Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, которых призвали», — говорится в публикации.
Дмитрий Марков — фотограф, фотожурналист и волонтер. Родился в 1982 году в подмосковном Пушкино. Прежде всего Марков известен своими снимками российской провинции.
С 2005 года Марков увлекся волонтерством. В результате этого переехал из Подмосковья в Порхов Псковской области, где работал с местными общественными организациями.
Марков получил известность жанровыми снимками «провинциальной России» на камеру мобильного телефона, которые публиковал в социальных сетях.
В 2021 году Марков сделал фотоснимок представителя силовых структур на фоне портрета президента Российской Федерации Владимира Путина. Копия снимка в дальнейшем была продана на аукционе за 2 млн рублей.
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