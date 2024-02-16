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Зоя Бербер вспомнила, как рассказала мужу о незапланированной беременности

Актриса Зоя Бербер заявила, что боялась реакции мужа на внезапную беременность

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Зоя Бербер в интервью изданию «7 дней» вспомнила, как рассказала супругу о незапланированной беременности.

«Фото УЗИ я положила в открытку, а ее — в карман. Включила камеру и попросила достать из моего кармана открытку. Он смотрит на фото УЗИ и я вижу, как приходит осознание… Было страшно, потому что человек мог сказать: «Это что такое?» А у тебя еще видео останется на всю жизнь», — рассказала Бербер.

При этом артистка уточнила, что сама не знала о беременности до похода к врачу. Актриса была ошарашена известием, но рада. При этом Бербер переживала, что ее супруг может негативно воспринять такую новость. Звезда «Реальных пацанов» заверила, что возлюбленный тоже был рад беременности и начал задавать уточняющие вопросе о сроке после того, как отошел от первого шока.

Бербер и актер Максим Белбородов выходили вместе в свет, но не отвечали на вопросы о личной жизни. В 2023 году в сети появились слухи о романе пары, но актеры в комментариях только отшучивались. В ноябре артистка рассекретила помолвку с Белбородовым, а в январе сообщила о беременности, опубликовав фото с округлившимся животом.

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