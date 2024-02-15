Продюсер рассказал, сколько семья Шатунова заработала на «Слове пацана»

Продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с kp.ru, что семья певца Юрия Шатунова заработала 15 миллионов рублей на сериале «Слово пацана».

В проекте звучит композиция группы «Ласковый май» «Седая ночь». Эту песню семье Шатунова завещал ее автор Сергей Кузнецов, которого не стало 7 ноября 2022 года.

«Думаю, Разин (продюсер Андрей Разин — основатель группы «Ласковый май» — «Газета.Ru») так это дело не оставит и будет требовать от семьи Юры свою долю», — заявил Лавров.

На своем YouTube-канале Разин сообщил, что пожаловался в прокуратуру на вдову Шатунова и на директора певца Аркадия Кудряшова. Продюсер заявил, что песни коллектива, а также фонограммы принадлежат ему «на праве собственности».

«Они подставляют под удар очень хороший фильм. И теперь полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей. Почему они не связались с правообладателем?» — возмутился продюсер.

Вдова Шатунова Светлана в беседе с kp.ru ответила, что никаких споров с Разиным у нее быть не может. Она назвала продюсера «больным» и заявила, что тот ведет себя как аферист.

Кудряшов в свою очередь сообщил, что Разин не получит «ни копейки», так как единственными наследниками интеллектуальной собственности Шатунова являются его дети.

Ранее Анастасия Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall».