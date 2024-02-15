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Эммануил Виторган раскрыл, как сохранить тепло и уважение в отношениях

Актер Виторган: тепло в отношениях можно сохранить, если прислушиваться к людям

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Люди смогут сохранить тепло и уважение в отношении с окружающими, если будут прислушиваться к ним. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал народный артист России Эммануил Виторган.

«Не хочется никого поучать. Надо просто понимать, что не один на свете ты, что есть люди. У каждого свой характер, своя точка зрения на все, поэтому настаивать только на своем не стоит. Прислушиваться я к другим, может быть, это тебе стоит что-то изменить в своей жизни», — сказал артист.

Он отметил, что в некоторых ситуациях ему может не хотеться общаться с другими. Однако и в этом случае он старается избегать хамства .

«Просто говорю: «Спасибо большое, до свидания», — заключил Виторган.

8 февраля Эммануил Виторган опубликовал в соцсетях архивное свадебное фото. Он показал подписчикам, как они с женой изменились за 24 года. Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — Газета.Ru), которая на 23 года его моложе. В браке у пары родились две дочери: их старшей девочке Этель пять лет, а младшей Кларе четыре года.

Ранее жена Виторгана опубликовала семейное фото.

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