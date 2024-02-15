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Natan объяснил конфуз с Соколовским и саундтреком к сериалу «Постучись в мою дверь»

Рэпер Natan: Влад Соколовский записал другой трек к «Постучись в мою дверь»

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РИА Новости

Рэпер и певец Natan в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему случился конфуз с путаницей саундтреков к сериалу «Постучись в мою дверь».

«Это мой официальный трек. Но у Влада Соколовского также есть официальный саундтрек, который называется «Постучись в мою дверь». Только мой играет в самом начале сериала, в заставке. А песня Влада играет в титрах», — уточнил Natan.

Исполнитель похвастался, что быстро написал текст к новой песни, а также оперативно собрал команду музыкантов для этого. По словам Natan, шоураннеры «Постучись в мою дверь» одобрили саундтрек с первого раза.

В феврале певец Влад Соколовский опубликовал тизер официального саундтрека к «Постучись в мою дверь в Москве». Однако позже он удалил эти посты.

По сюжету сериала «Постучись в мою дверь в Москве» девушка Саша притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского, чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — чтобы помочь вернуть себе стипендию в институте. Знакомство Саши и Сергея начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

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